بأمر مورينيو.. فنربخشة يتحرك رسميا للتعاقد مع نجم النصر السعودي

وأشارت إلى أن المدرب الجديد لفنربخشة جوزيه مورينيو، يريد أيضًا مهاجم النصر، إذ يرغب في إضافة لاعبين جدد لبناء فريق منافس بالموسم الجديد.

وكانت جددت إدارة النصر عقد تاليسكا صاحب الـ30 عاما فى أبريل الماضي إلى عام 2026، الذي انتقل إليه في صيف 2021، قادما من غوانغجو ايفرغراند الصيني.