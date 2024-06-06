بأمر مورينيو.. فنربخشة يتحرك رسميا للتعاقد مع نجم النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن بدء إدارة فنربخشة التركي فى اتخاذ خطواتها، من أجل ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "Nexus Sports" فإن مسؤولى النادي التركي بدأوا إجراء اتصالاتهم مع اللاعب البرازيلي، لكسب خدماته خلال الفترة المقبلة.
وقالت أيضاً صحيفة "aksam" إن أندرسون تاليسكا اصبح لاعباً أساسياً على جدول أعمال فنربخشة، بعد مطالبات الجماهير بالتعاقد معه هذا الصيف.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر الصحيفة، فإن إدارة فنربخشة ستقوم بتسريع محاولاتها لضم لاعب النصر، ومن المنتظر أن يضغط الفريق التركي لجذب اللاعب البرازيلي.
وأشارت إلى أن المدرب الجديد لفنربخشة جوزيه مورينيو، يريد أيضًا مهاجم النصر، إذ يرغب في إضافة لاعبين جدد لبناء فريق منافس بالموسم الجديد.
وكانت جددت إدارة النصر عقد تاليسكا صاحب الـ30 عاما فى أبريل الماضي إلى عام 2026، الذي انتقل إليه في صيف 2021، قادما من غوانغجو ايفرغراند الصيني.