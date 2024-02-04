مفاجأة في تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو
دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بظهيره الأيمن داني كارفخال في مركز قلب الدفاع، بدلا من زميله المصاب روديغر، في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد اليوم الأحد.
ويغيب النجم الألماني أنطونيو روديغر عن مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، التي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.
روديغر يعاني من إصابة قوية على مستوى الفخذ، أبعدته عن لقاء الديربي؛ ما استدعى أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي، للدفع باللاعب داني كارفخال مكانه.
وفيما يلي التشكيلة الرسمية لريال مدريد أمام أتلتيكو:
حراسة المرمى: لونين
الدفاع: ميندي - ناتشو - كارفخال - فاسكيز
الوسط: كروس - كامافينغا - فالفيردي
الهجوم: بيلينغهام - فينيسيوس – رودريغو
ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي جيرونا الوصيف.
بينما يأتي أتلتيكو في المركز الرابع بـ 47 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.