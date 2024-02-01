ردود فعل رونالدو بعد أهداف النصر في إنتر ميامي (فيديو)

ويخوض إنتر ميامي الأمريكي، ثاني مواجهاته في كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض؛ للإصابة.

وأحرز النصر 3 أهداف في غضون ربع ساعة؛ ما دفع رونالدو للقفز في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" الذي يستضيف اللقاء؛ وذلك فرحًا بتلك الأهداف.