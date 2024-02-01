ردود فعل رونالدو بعد أهداف النصر في إنتر ميامي (فيديو)
تفاعل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، مع أهداف فريقه في شباك إنتر ميامي، خلال مباراة الفريقين في كأس موسم الرياض لموسم 2024.
ويخوض إنتر ميامي الأمريكي، ثاني مواجهاته في كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة أرينا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض؛ للإصابة.
وأحرز النصر 3 أهداف في غضون ربع ساعة؛ ما دفع رونالدو للقفز في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" الذي يستضيف اللقاء؛ وذلك فرحًا بتلك الأهداف.
وبعد أن خسر 3/4 أمام الهلال في كأس موسم الرياض، يلعب إنتر ميامي، اليوم الخميس، أمام النصر في ثاني المباريات.
ويتصدر الهلال كأس موسم الرياض بثلاث نقاط قبل لعب ثاني مبارياته، والتي ستكون أمام الغريم التقليدي النصر بطبيعة الحال.
وكانت الجماهير تترقب مواجهة جديدة بين رونالدو ومنافسه التقليدي ليونيل ميسي، لكن البرتغالي سيغيب بسبب الإصابة.