فرانس برس: صفقة ميسي إلى السعودية "تمَّت"

فرانس برس: صفقة ميسي إلى السعودية "تمَّت"
نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الملف أن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية "تمَّت".
وقالت "فرانس برس" عبر تويتر :"صفقة انتقال ميسي للسعودية "تمَّت" نقلًا عن مصدر مطلع على الملف.
كان برنامح Onze الإسباني زعم أن ميسي لا يرغب في إنهاء مسيرته في الدوري السعودي، إذ يرغب في الاستمرار بأوروبا والمنافسة على الألقاب القارية.
وأكد البرنامج أن ميسي لن ينتقل إلى الدوري السعودي إلا إذا لم يتوفر له عرض أوروبي، وأن برشلونة طالبه بالصبر لمدة شهر قبل حسم مستقبله، إذ سيتم تنفيذ خطة للتعاقد معه.
وكشف راديو كتالونيا اليوم الثلاثاء، أن الليغا أعطت بالفعل الضوء الأخضر لتنفيذ خطة برشلونة لإعادة ميسي مجددًا إلى إسبانيا.
وأعد نادي برشلونة خطة اقتصادية للتعاقد مع ميسي تتضمن خفض فاتورة رواتب النادي بالتخلص من عدد من اللاعبين أبرزهم أنسو فاتي ورافينيا بخلاف منح اللاعب راتبًا منخفضًا يرتفع مع حصوله على نسبة من مدخولات النادي الاقتصادية التي ستتحقق بالتعاقد معه.
ولم يفصح ميسي حتى الآن عن نواياه تجاه الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل، مع تصاعد الأنباء عن موافقة الليغا على خطة برشلونة للتعاقد معه، رغم تأكيدات "فرانس برس" أن صفقة انتقاله إلى السعودية قد حسمت حيث يرتبط اسمه بنادي الهلال.
جائزة جديدة
وحصل ميسي على جائزة لوريوس لأفضل رياضي بينما نالت العداءة شيلي-آن فريزر-برايس أعلى تكريم نسائي في حفل توزيع الجوائز أمس الاثنين.
كما حصل ميسي على جائزة نيابة عن المنتخب الأرجنتيني الذي نال لقب أفضل فريق في العالم بعد فوزه بكأس العالم في قطر 2022.
وفاز مهاجم باريس سان جيرمان البالغ من العمر 35 عامًا بالجائزة سابقًا حيث تقاسمها مع سائق فورمولا 1 لويس هاميلتون في 2020.
وأصبح ميسي _أيضًا_ أول رياضي يفوز بجائزة أفضل رياضي في العالم وجائزة أفضل فريق في العالم في العام ذاته.
وقال ليونيل: "كنت أبحث عن أسماء الأساطير الرائعة التي فازت قبلي بجائزة لوريوس لأفضل رياضي: شوماخر، وودز، نادال، فيدرر، بولت، هاميلتون، وديوكوفيتش... إنه لشرف كبير يالنسبة لي أن أكون ضمن هذه الكوكبة".