فرانس برس: صفقة ميسي إلى السعودية "تمَّت"

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الملف أن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية "تمَّت".

وقالت "فرانس برس" عبر تويتر :"صفقة انتقال ميسي للسعودية "تمَّت" نقلًا عن مصدر مطلع على الملف.

كان برنامح Onze الإسباني زعم أن ميسي لا يرغب في إنهاء مسيرته في الدوري السعودي، إذ يرغب في الاستمرار بأوروبا والمنافسة على الألقاب القارية.

وأكد البرنامج أن ميسي لن ينتقل إلى الدوري السعودي إلا إذا لم يتوفر له عرض أوروبي، وأن برشلونة طالبه بالصبر لمدة شهر قبل حسم مستقبله، إذ سيتم تنفيذ خطة للتعاقد معه.

وكشف راديو كتالونيا اليوم الثلاثاء، أن الليغا أعطت بالفعل الضوء الأخضر لتنفيذ خطة برشلونة لإعادة ميسي مجددًا إلى إسبانيا.