NBA.. موراي يقود أتلانتا هوكس للفوز على ميامي هيت في دوري السلة الأمريكي

أحرز ديغونت موراي أكبر عدد من النقاط لفريقه، بما في ذلك الرمية الثلاثية الفاصلة قبل ثانيتين من النهاية، ليفوز أتلانتا هوكس على مضيفه ميامي هيت 109/108 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 17 نقطة لرصيد الفريق الفائز، الذي حقق ثالث انتصار على التوالي والأول له في ميامي، منذ مارس آذار 2021.

وأسهم جالين جونسون في فوز الفريق الزائر بإحراز 15 نقطة.

وأحرز جيمي باتلر 25 نقطة لميامي، وأضاف زميله تايلر هيرو عددا مماثلا من النقاط، لكن الفريق خسر للمرة الثانية على التوالي.