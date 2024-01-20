NBA.. موراي يقود أتلانتا هوكس للفوز على ميامي هيت في دوري السلة الأمريكي
أحرز ديغونت موراي أكبر عدد من النقاط لفريقه، بما في ذلك الرمية الثلاثية الفاصلة قبل ثانيتين من النهاية، ليفوز أتلانتا هوكس على مضيفه ميامي هيت 109/108 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.
وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 17 نقطة لرصيد الفريق الفائز، الذي حقق ثالث انتصار على التوالي والأول له في ميامي، منذ مارس آذار 2021.
وأسهم جالين جونسون في فوز الفريق الزائر بإحراز 15 نقطة.
وأحرز جيمي باتلر 25 نقطة لميامي، وأضاف زميله تايلر هيرو عددا مماثلا من النقاط، لكن الفريق خسر للمرة الثانية على التوالي.
وفي مباراة أخرى، قاد ديفن بوكر فريقه فينكس صنز للفوز خارج ملعبه على نيو أورليانز بليكانز 123/109، بعد أن أحرز له 52 نقطة، وهو أعلى معدل له في الموسم الحالي.
وأحرز كيفن دورانت 26 نقطة للفريق الفائز، بينما أحرز زميله برادلي بيل 13 نقطة.
وسجل زيون وليامسون أكبر عدد من النقاط لنيو أورليانز وهو 24 نقطة، وأضاف زميله براندون إنغرام 17 نقطة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.
وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، فاز بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه إنديانا بيسرز 118/115، وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 124/109 في ملعب الأخير.
وفاز دنفر ناغتس على مضيفه بوسطن سيلتيكس 102/100.
وسجل كام توماس 33 نقطة، وأضاف نيك كلاكستون 22 نقطة، واستحوذ على 14 كرة مرتدة، لينهي بروكلين نتس سلسلة من أربع خسائر متتالية بفوز مقنع 130/112 على لوس أنجلوس ليكرز.
وسجل سبنسر دينويدي 19 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز 17 نقطة بعد مباراة واحدة من إصابته بكدمة في الساق.
وساهم فريق لاكر لوني ووكر بـ15 نقطة لصالح بروكلين، الذي دخل بخسارات في تسع من مبارياته العشر الماضية.
وسجل أنطوني ديفيز 26 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف ليبرون جيمس 24 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة، في ظل عدم ثبات لوس أنجلوس ليكرز.
وجاءت الخسارة بعد أن سجل لوس أنجلوس ليكرز فوزين متتاليين على أوكلاهوما سيتي ثاندر ودالاس مافريكس.
وسجل دانجيلو راسل 20 نقطة، وأضاف جاريد فاندربيلت 12 نقطة للوس أنجلوس ليكرز، الذي لم يحقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.
ويتقدم لوس أنجلوس ليكرز الآن بنتيجة 2/1 في ست مباريات متتالية في لوس أنجلوس، قبل رحلة برية من ست مباريات.