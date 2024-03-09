احتفال مثير من إمام عاشور وكهربا بعد الهدف الأول في الزمالك (فيديو)

وتوج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، بنهائي البطولة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت هذه أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.