احتفال مثير من إمام عاشور وكهربا بعد الهدف الأول في الزمالك (فيديو)
احتفل الثنائي إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعبا الأهلي، بشكل مثير، بعد أن سجل الأول هدفًا في شباك الزمالك خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر.
وتمكن الأهلي من تسجيل هدف التقدم في شباك الزمالك بالدقيقة 84 عن طريق إمام عاشور.
وعقب الهدف، احتفل الثنائي إمام وكهربا بشكل مثير، خاصة وأنهما كانا يلعبان بقميص الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي.
وتوج فريق الأهلي بلقب بطولة كأس مصر لموسم 2022 - 2023 للمرة الـ39 في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، بنهائي البطولة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.
وكانت هذه أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.