رودي غارسيا ورونالدو
رودي غارسيا ورونالدو

إقالة رودي غارسيا وتعيين دينكو بديلا

بعد المستوى المتراجع للنصر
محمود مهدي
محمود مهدي

قررت إدارة نادي النصر السعودي إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

قرار إقالة غارسيا تم مناقشته مع بعض اللاعبين محليين وأجانب

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قرار الإقالة جاء بعد سلسلة اجتماعات بين المدرب الفرنسي وإدارة النصر خلال الأيام الثلاث الماضية.

وأضافت: "من المرجح أن يتولى الكرواتي دينكو يليتشيتش، مدرب الفئات السنية وفريق درجة الشباب، مهمة تدريب الفريق مؤقتا، لحين الاستقرار على المدرب الجديد".

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري روشن للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وذلك بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي النصر، بأن قرار إقالة غارسيا تم مناقشته مع بعض اللاعبين محليين وأجانب، خاصة مع وجود تحفظات سابقة من اللاعبين حول طريقة غارسيا التي خاض بها مباراة الاتحاد الأخيرة والطريقة التي ينوي اللعب بها ضد الهلال.

الكرواتي دينكو يليتشيتش بديل غارسيا المحتمل
الكرواتي دينكو يليتشيتش بديل غارسيا المحتمل
رودي غارسيا ورونالدو
تقرير: إدارة النصر تقرر الاستغناء عن مدرب الفريق رودي غارسيا

وألقت بعض الصحف العالمية الضوء على الأزمة الدائرة في صفوف "العالمي"، إذ ألمحت لوجود مشكلة بين غارسيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن "رونالدو لا يثق فيه".

النصر السعودي
نادي النصر السعودي
أخبار نادي النصر

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com