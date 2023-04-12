إقالة رودي غارسيا وتعيين دينكو بديلا

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قرار الإقالة جاء بعد سلسلة اجتماعات بين المدرب الفرنسي وإدارة النصر خلال الأيام الثلاث الماضية.

وأضافت: "من المرجح أن يتولى الكرواتي دينكو يليتشيتش، مدرب الفئات السنية وفريق درجة الشباب، مهمة تدريب الفريق مؤقتا، لحين الاستقرار على المدرب الجديد".

ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري روشن للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وذلك بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي النصر، بأن قرار إقالة غارسيا تم مناقشته مع بعض اللاعبين محليين وأجانب، خاصة مع وجود تحفظات سابقة من اللاعبين حول طريقة غارسيا التي خاض بها مباراة الاتحاد الأخيرة والطريقة التي ينوي اللعب بها ضد الهلال.