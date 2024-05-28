نجما الدوري السعودي يقودان منتخب صربيا في نهائيات يورو 2024

سيقود مهاجم الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش، ثاني هدافي دوري روشن للمحترفين، وزميله في الهلال لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش- سافيتش منتخب صربيا في نهائيات أمم أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وأعلن دراغان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا الثلاثاء، تشكيلته النهائية لمسابقة يورو 2024، والتي ضمت 26 لاعبا يتقدمهم ميتروفيتش وميلينكوفيتش-سافيتش ونجم يوفنتوس الإيطالي دوسان فلاهوفيتش.

وتضمنت تشكيلة صربيا الرسمية في كأس أمم أوروبا كلًّا من اللاعبين الآتي ذكرهم:

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (تورينو) ودوردي بيتروفيتش (تشيلسي) وبريدراج رايكوفيتش (ريال مايوركا).

خط الدفاع: ستراينيا بافلوفيتش (سالزبورج) ونيكولا ميلينكوفيتش(فيورنتينا) وسرديان بابيتش (سبارتاك موسكو) وميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن) وأوروش سبايتش (رد ستار بلجراد) ونيمانيا ستويتش (باتشكا توبولا).

خط الوسط: ساشا لوكيتش (فولهام) ونيمانيا جوديلي (إشبيلية) ونيمانيا مكسيموفيتش (خيتافي) وإيفان إيليتش (تورينو) وسرجان ميايلوفيتش (رد ستار بلجراد) وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش (الهلال) ودوسان تاديتش (فناربخشه) ولازار ساماردزيتش (أودينيزي) وفيلكو بيرمانسيفيتش (سبارتا براج) وفيليب كوستيتش (يوفنتوس) وأندريا زيفكوفيتش (باوك اليوناني) وفيليب ملادينوفيتش (باناثينايكوس) وميات جاتشينوفيتش (ايك أثينا).

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) ودوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس) ولوكا يوفيتش (ميلان) وبيتار راتكوف (سالزبورج).