توخيل يوقف تعليماته للسماح للاعبه بقراءة الفاتحة (فيديو)

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب بايرن ميونيخ تأخره وسط جماهيره بهدف سجله نيكو إلفيدي مدافعبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 35 إلى فوز بثلاثة أهداف ليواصل مطاردة باير ليفركوزن.

وانضم ساشا إلى البايرن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، قادمًا من غلطة سراي التركي.

وخلال نزوله إلى أرض الملعب خلال مباراة البايرن ضد مونشنغلادباخ التقطت الكاميرات قيام توماس توخيل بإعطاء اللاعب بعض التعليمات، ثم قام ساشا بقراءة الفاتحة، وعاد توخيل ليعطيه تعليمات أخرى ولكن تراجع بعد أن وجده يقرأ الفاتحة.