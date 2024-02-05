توخيل يوقف تعليماته للسماح للاعبه بقراءة الفاتحة (فيديو)
أوقت توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني تعليماته للاعبه ساشا بوي، خلال مباراة الفريق البافاري ضد مونشنغلادباخ، بسبب قراءة الوافد الجديد للفاتحة قبل نزوله إلى ملعب المباراة.
وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب بايرن ميونيخ تأخره وسط جماهيره بهدف سجله نيكو إلفيدي مدافعبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 35 إلى فوز بثلاثة أهداف ليواصل مطاردة باير ليفركوزن.
وانضم ساشا إلى البايرن خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة، قادمًا من غلطة سراي التركي.
وخلال نزوله إلى أرض الملعب خلال مباراة البايرن ضد مونشنغلادباخ التقطت الكاميرات قيام توماس توخيل بإعطاء اللاعب بعض التعليمات، ثم قام ساشا بقراءة الفاتحة، وعاد توخيل ليعطيه تعليمات أخرى ولكن تراجع بعد أن وجده يقرأ الفاتحة.
وحول بايرن ميونيخ حامل اللقب تأخره بهدف واحد ليفوز 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ ويواصل ملاحقة باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل مباراتهما معا في الجولة المقبلة.
سجل ثلاثية بايرن ميونيخ ألكسندر بافلوفيتش وهاري كين وماتياس دي ليخت في الدقائق 45 و70 و86.
ورفع حامل اللقب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليحافظ على الفارق قبل أن يحل ضيفا على ليفركوزن يوم السبت المقبل في مباراة مصيرية نحو لقب الموسم الجاري.