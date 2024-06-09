جورج راسل أول المنطلقين بجائزة كندا الكبرى لفورمولا 1
حقق جورج راسل سائق مرسيدس مركز أول المنطلقين بجائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعدما سجل نفس زمن ماكس فرستابن سائق رد بول اليوم السبت.
وكان مركز أول المنطلقين من نصيب راسل لأنه أول من سجل دقيقة واحدة و12 ثانية في تجارب تأهيلية مليئة بالدراما على حلبة جيل فيلينيف.
وكشر مرسيدس عن أنيابه في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في وقت سابق اليوم عندما سجل لويس هاميلتون الفائز بجائزة كندا سبع مرات أسرع زمن بينما جاء راسل في المركز الثالث.
وهطلت الأمطار، التي أثرت على التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الجمعة، مجددا خلال الجولتين الأوليين من التجارب التأهيلية لكن انقشعت الغيوم وسطعت الشمس قبل الجولة الثالثة والأخيرة.
وحقق راسل مركز أول المنطلقين لأول مرة منذ جائزة البرازيل الكبرى 2022، وسينطلق معه من الصف الأول فرستابن الساعي للفوز بالسباق للمرة الثالثة.
وهيمن مكلارين على الصف الثاني، إذ احتل لاندو نوريس الفائز بسباق ميامي المركز الثالث متفوقا على أوسكار بياستري.
وفي واحدة من أكثر التجارب التأهيلية ضراوة في بطولة فورمولا 1، فصلت أقل من ثلاثة أجزاء من الثانية بين أسرع سبعة سائقين.
وعلى نحو مفاجئ، احتل دانييل ريكاردو سائق (آر.بي) المركز الخامس بينما جاء فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق أستون مارتن في المركز السادس.
وسينطلق هاميلتون، بطل العالم سبع مرات والذي حقق أول انتصاراته البالغ عددها 103 في مونتريال في 2007، من المركز السابع.
وجاء فيراري خارج قائمة أسرع عشرة سائقين إذ احتل شارل لوكلير المركز 11 وكارلوس ساينز في المركز 12.