جورج راسل أول المنطلقين بجائزة كندا الكبرى لفورمولا 1

وكان مركز أول المنطلقين من نصيب راسل لأنه أول من سجل دقيقة واحدة و12 ثانية في تجارب تأهيلية مليئة بالدراما على حلبة جيل فيلينيف.

وكشر مرسيدس عن أنيابه في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في وقت سابق اليوم عندما سجل لويس هاميلتون الفائز بجائزة كندا سبع مرات أسرع زمن بينما جاء راسل في المركز الثالث.

وهطلت الأمطار، التي أثرت على التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الجمعة، مجددا خلال الجولتين الأوليين من التجارب التأهيلية لكن انقشعت الغيوم وسطعت الشمس قبل الجولة الثالثة والأخيرة.

وحقق راسل مركز أول المنطلقين لأول مرة منذ جائزة البرازيل الكبرى 2022، وسينطلق معه من الصف الأول فرستابن الساعي للفوز بالسباق للمرة الثالثة.

وهيمن مكلارين على الصف الثاني، إذ احتل لاندو نوريس الفائز بسباق ميامي المركز الثالث متفوقا على أوسكار بياستري.