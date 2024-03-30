تشكيلة الترجي التونسي لمواجهة آساك الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الترجي التونسي، مساء السبت، آساك أبيدجان الإيفواري في ملعب حمادي العقربي برادس (الساعة منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة) وذلك ضمن مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعتمد مدرب الترجي التونسي، ميغيل كاردوزو على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: محمد أمين بن حميدة ـ ياسين مرياح ـ محمد أمين توغاي ـ رائد بوشنيبة

خط الوسط: روجي آهولو ـ حسام تقا ـ غيلان الشعلالي ـ أندري بوكيا

خط الهجوم: يان ساس ـ رودريغو رودريغيز

ويشار إلى أن مباراة الإياب ستدور في ملعب أبيدجان في السادس من أبريل المقبل.

وسبق للترجي وآساك أبيدجان أن التقيا في 6 مناسبات، كانت الغلبة فيها للفريق الإيفواري الذي حقق الفوز في ثلاث مرات، مقابل انتصار وحيد للترجي فيما انتهت مباراتان بالتعادل بين الفريقين.