الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري بفوزه على بيراميدز
فوز الأهلي جاء عبر ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول
توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، اليوم الجمعة.
البديل محمود عبدالمنعم (كهربا) تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول
فوز الأهلي جاء عبر ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية بعد نهاية الـ90 دقيقة الأولى بالوقت الضائع.
وتسبب البديل محمود عبدالمنعم (كهربا) في ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل منها التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد.
مباراة الأهلي مع بيراميدز في كأس السوبر المصري، جاءت بعدما اعتذر الزمالك عن المشاركة في السوبر؛ للاعتراض على تجميد قرار إيقاف محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء.
وأضاف الأهلي البطولة رقم 13 في سجل تتويجات الأهلي بكأس السوبر المصرية.