الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري بفوزه على بيراميدز

فوز الأهلي جاء عبر ركلة جزاء في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية بعد نهاية الـ90 دقيقة الأولى بالوقت الضائع.

وتسبب البديل محمود عبدالمنعم (كهربا) في ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سجل منها التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد.