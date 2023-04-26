طاقم مصري إماراتي بقيادة محمود البنا.. تعرّف إلى حكام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري، والأهلي بطل الكأس.

وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا قال فيه، إنه تم تعيين محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ومعه الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات.

وعلى الجانب الآخر يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.

وسبق للبنا إدارة مباراة القمة بين الفريقين مرة واحدة في 2021 وفاز الأهلي آنذاك بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.