طاقم مصري إماراتي بقيادة محمود البنا.. تعرّف إلى حكام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة مباراة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الإمارات، في الخامس من شهر مايو المقبل.
وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي، أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري، والأهلي بطل الكأس.
وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا قال فيه، إنه تم تعيين محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ومعه الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات.
وعلى الجانب الآخر يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.
وسبق للبنا إدارة مباراة القمة بين الفريقين مرة واحدة في 2021 وفاز الأهلي آنذاك بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.
وأقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز الأهلي 0/2.
والأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 12 لقبا مقابل 4 للزمالك.
وأقيمت أول مباراة للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات في أكتوبر 2015 وفاز الأهلي 2/3، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني في فبراير 2017، وفاز الزمالك بركلات الترجيح 1/3.
وفي يناير 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري البورسعيدي، وفاز الأهلي 0/1، وفي فبراير 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الترجيح 3/4.
وفي أكتوبر 2022 لُعبت مباراة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي على استاد هزاع بن زايد بالعين وفاز الأهلي 0/2.