تعليق مثير من أسطورة الهلال حول أزمة الاتحاد ومالكوم
وجه محمد الدعيع، أسطورة نادي الهلال السعودي، تعليقا مثيرا للجدل بشأن أزمة الاتحاد وتقديمه شكوى ضد البرازيلي مالكوم، نجم "الزعيم".
وقال الدعيع: "طبيعي أن تتقدم إدارة الاتحاد بشكوى على مالكوم، بسبب انتصار الهلال عليهم في 7 مواجهات، ولذلك عليهم تقديم شكاوى وبيانات لكي ينسى الجمهور الإخفاقات".
وأضاف الدعيع: "ما نسمعه حاليا أن الاتحاد تأخر في تقديم شكواه ولم يقدمها إلا منذ يومين، ولا أصدق إلا الأوراق الرسمية التي تصدر"
ليقاطعه محمد نور، أسطورة الاتحاد، قائلا: "بالتأكيد الأمر ليس كما تقول، الاتحاد أكبر من كل هذا بكثير، والنادي الجداوي قدم شكوى من يوم 1 مايو".
وطالب نور وضع شعار الاتحاد على الشاشة، قائلا: "الشعار يوجد به رقم (1) وهذا يعني أنه من مؤسسي البطولة، الاتحاد أكبر من إنه يشتكي لكي يستفيد ناد آخر".
وذكرت تقارير أخيرة بأن نادي الاتحاد قدم، مساء الإثنين، شكوى لدى لجنة الانضباط ضد لاعبي فريق الهلال البرازيلي مالكوم وسعود عبد الحميد، نظير ما بدر منهما في مباراة الاتحاد والهلال التي جرت في 30 أبريل الماضي، وانتهت لمصلحة الهلال بهدفين لهدف، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك.
ووفق التقارير فإن الشكوى الاتحادية ضد اللاعبين تأتي استناداً للمادة 57 الفقرة الثانية، التي تتضمن الإساءة للجماهير بالقول أو الفعل أو الإشارة خلال أي مباراة يجري إيقافه مباراة واحدة، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بينما ذكرت أيضاً أن التأخير في رفع القضية لن يسقط حق الاتحاد استناداً للمادة 42 الفقرة الأولى المعنية بالتقادم الزمني.
ويسعى المسؤولون في الاتحاد إلى حرمان الهلال من اللاعبين سعود عبد الحميد ومالكوم في نهائي كأس الملك المقرر، الجمعة المقبل، في ملعب الجوهرة بجدة.