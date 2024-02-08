غياب جديد لتياغو عن ليفربول بسبب الإصابة

تعرَّض تياغو ألكانتارا، لاعب خط وسط ليفربول لانتكاسة جديدة عقب 5 دقائق فقط من عودته للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من مشكلة عضلية خلال المباراة التي خسرها الريدز، يوم الأحد، أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تياغو قد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكان ظهور تياغو في ملعب الإمارات كبديل في الدقيقة 85 هو أول ظهور للاعب الإسباني هذا الموسم حيث غاب بسبب إصابة في الفخذ.