غياب جديد لتياغو عن ليفربول بسبب الإصابة
تعرَّض تياغو ألكانتارا، لاعب خط وسط ليفربول لانتكاسة جديدة عقب 5 دقائق فقط من عودته للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
وعانى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من مشكلة عضلية خلال المباراة التي خسرها الريدز، يوم الأحد، أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تياغو قد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.
وكان ظهور تياغو في ملعب الإمارات كبديل في الدقيقة 85 هو أول ظهور للاعب الإسباني هذا الموسم حيث غاب بسبب إصابة في الفخذ.
وهذه أحدث ضربة لتياغو الذي تأثرت مسيرته في ليفربول بسبب مشاكل طبية مختلفة منذ انتقاله إلى الريدز مقابل 20 مليون جنيه إسترليني من بايرن ميونخ العام 2020.
وأدت مشاكل مختلفة في أوتار الركبة والفخذ والركبة إلى مشاركة تياغو في 98 مباراة مع ليفربول، سجل فيها 3 أهداف، وصنع 6.
وقالت "ديلي ميل" إنه من المرجح أن يغادر تياغو ليفربول عندما ينتهي عقده، الصيف المقبل، ونقلت عن مصادر أن الإصابة الأخيرة قد تعني أن تياغو لعب بالفعل مباراته الأخيرة مع ليفربول.
ولم يتم تحديد إطار زمني لعودة تياغو، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه سيغيب لفترة طويلة.
ويضيف غياب تياغو مشاكل جديدة ليورغن كلوب مدرب ليفربول في مباراة الريدز، يوم السبت، أمام بيرنلي.
ويغيب دومينيك زوبوسزلاي، وستيفان باجسيتيتش، وبن دواك، وجويل ماتيب، ومحمد صلاح، وكوستاس تسيميكاس، للإصابة مع إيقاف قلب الدفاع إبراهيما كوناتي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الخسارة 1/3 أمام آرسنال.
ولكن ليفربول سيستعيد لاعب خط الوسط واتارو إندو الذي عاد بعد نهاية مشوار اليابان في كأس آسيا 2023.