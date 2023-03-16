ريال مدريد.
ريال مدريد.
رياضة

صحف رياضية: زعيم دوري أبطال أوروبا.. وتجديد عقد تشافي بعد الكلاسيكو

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: زعماء دوري أبطال أوروبا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على ليفربول 1-0 وكتبت :" زعيم دوري أبطال أوروبا ".

الصحيفة اهتمت بمباريات الأندية الإسبانية ريال بيتيس وإشبيلية وريال سوسيداد وفياريال في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :" اختبار للدوري الإسباني في أوروبا "  

غلاف صحيفة ماركا.
غلاف صحيفة ماركا.

سبورت: تجديد عقد تشافي بعد الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على تجديد عقد تشافي مدرب برشلونة ومباراة الكلاسيكو وكتبت :" تجديد عقد تشافي بعد الكلاسيكو " و " برشلونة يقدم قميص الكلاسيكو ".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد ونابولي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا : "ريال مدريد يتأهل لكن بنزيما يصاب " و " أحداث خطيرة بين المشجعين في نابولي ".

كما اهتمت بتطورات قضية برشلونة ونغريرا وكتبت :" القاضي يقبل شكوى المدعي العام ضد برشلونة " 

غلاف صحيفة سبورت.
غلاف صحيفة سبورت.

موندو ديبورتيفو: بنزيما يسجل ويخرج مصابًا

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد القادم في الدوري الإسباني وكتبت :" مثل الدراجات النارية " و " برشلونة 5 سنوات لم يفز بالكلاسيكو في ملعبه ".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد ونابولي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول وفرانكفورت وكتبت :" بنزيما يسجل ويخرج مصابًا " و " نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "

كما اهتمت بقبول القاضي الشكوى ضد برشلونة في قضية نغريرا.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو.

آس: البحث عن معجزتين

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول 1-0 وكتبت :" إنه البطل لهذا السبب ".

الصحيفة اهتمت بقضية برشلونة ونغريرا وكتبت :" القاضي يقبل بالشكوى ".

كما اهتمت بمباريات الأندية الإسبانية الأربعة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :" البحث عن معجزتين ".

غلاف صحيفة آس.
غلاف صحيفة آس.

ذا صن: لا معجزة.. كلوب يسقط

ركزت الصحيفة على هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد 1-0 وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" لا معجزة ، كلوب يسقط " و :" يخرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يعاني يورغن كلوب من أكبر هزيمة له في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد "

الصحيفة اهتمت بتصريحات النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر يونايتد وكتبت: " إيرلينغ هالاند: " أنا هنا للفوز برفقة مانشستر سيتي بالكأس ذات الأذنين ".

أنا هنا للفوز برفقة مانشستر سيتي بالكأس ذات الأذنين
هالاند

ليكيب:

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 1-0 على ليفربول والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف كريم بنزيما، وكتبت :" بنزيما.. كرة القدم لا تكذب "

الصحيفة اهتمت بمنتخب فرنسا وكتبت: "منتخب فرنسا: إمكانية تيري هنري " و " تورام ثالث في منتخب فرنسا ".

غلاف صحيفة ليكيب.
غلاف صحيفة ليكيب.
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