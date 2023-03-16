صحف رياضية: زعيم دوري أبطال أوروبا.. وتجديد عقد تشافي بعد الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد القادم في الدوري الإسباني وكتبت :" مثل الدراجات النارية " و " برشلونة 5 سنوات لم يفز بالكلاسيكو في ملعبه ".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد ونابولي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول وفرانكفورت وكتبت :" بنزيما يسجل ويخرج مصابًا " و " نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "

كما اهتمت بقبول القاضي الشكوى ضد برشلونة في قضية نغريرا.