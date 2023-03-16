صحف رياضية: زعيم دوري أبطال أوروبا.. وتجديد عقد تشافي بعد الكلاسيكو

كما اهتمت بمباريات الأندية الإسبانية الأربعة في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :" البحث عن معجزتين ".
غلاف صحيفة آس.
ذا صن: لا معجزة.. كلوب يسقط
ركزت الصحيفة على هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد 1-0 وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت :" لا معجزة ، كلوب يسقط " و :" يخرج ليفربول من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يعاني يورغن كلوب من أكبر هزيمة له في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد "
الصحيفة اهتمت بتصريحات النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر يونايتد وكتبت: " إيرلينغ هالاند: " أنا هنا للفوز برفقة مانشستر سيتي بالكأس ذات الأذنين ".
أنا هنا للفوز برفقة مانشستر سيتي بالكأس ذات الأذنين
هالاند
ليكيب:
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 1-0 على ليفربول والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف كريم بنزيما، وكتبت :" بنزيما.. كرة القدم لا تكذب "
الصحيفة اهتمت بمنتخب فرنسا وكتبت: "منتخب فرنسا: إمكانية تيري هنري " و " تورام ثالث في منتخب فرنسا ".