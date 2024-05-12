صدمة كبيرة.. مبابي دفع أموالًا لـ"شتم نيمار" (فيديو)

ولم تكن حالة العداء بين الثنائي خافية على أحد في محيط النادي، ولكن هذه المرة تم الكشف أنها طالت حتى علاقة النجمين بمشجعي الفريق.

وفي مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع الأحد وبعد يومين من الإعلان الرسمي عن رحيل مبابي عن النادي، قال المدون الفرنسي رومان مولينا إن مبابي كان يدفع الأموال لمشجعي ألتراس باريس سان جيرمان لإطلاق صافرات الاستهجان تجاه نيمار عندما كان يلعب للفريق قبل انتقاله في الصيف الماضي إلى الهلال السعودي.

وتضمن الفيديو الذي نُشر على يوتيوب أن مبابي كان يريد مراقبة كل شيء وبسط هيمنته على الفريق حتى وإن أدى به الأمر إلى أن يدفع المال لكي تنحسر الأضواء عن نيمار بدرجة أولى والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدرجة ثانية وذلك قبل رحيل الأخير إلى إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023.