لاعبو ريال مدريد
لاعبو ريال مدريد
رياضة

صحف رياضية: ريال مدريد المعجزات.. عاصفة مانشستر سيتي تعود.. ورونالدو وميسي لا يغفران

الصحف تركز على فوز ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، ومانشستر سيتي على توتنهام في البريميرليغ.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد دائما

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا على فياريال 3-2 وتأهل برشلونة بالفوز على سبتة 5-0 وكتبت: "ريال مدريد دائما" و"فريق تشافي لازالت الأيام حلوة".

الصحيفة تحدثت عن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "ربع نهائي فاخر".

الصحيفة اهتمت بالمباراة الودية بين باريس سان جيرمان وفريق موحد بين الهلال والنصر وكتبت: "كريستيانو رونالدو وميسي لا يغفران حتى في مباراة ودية".

كما اهتمت بانتقال ممفيس ديباي رسميا لأتلتيكو مدريد.

غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة
غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة

سبورت: فزع وريمونتادا

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على سبتة 5-0 وكتبت: "المهمة تمت بفوز ساحق".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد ريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "فزع وريمونتادا".

الصحيفة تحدثت عن انتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ديباي يتدرب مع أتلتيكو مدريد".

كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على فريق مكون من النصر والهلال وكتبت: "ميسي يفوز في نزاله الأخير مع كريستيانو رونالدو".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة

موندو ديبورتيفو: ريمونتادا بيضاء بعد شوط أول سيئ

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على سبتة 5-0 وتأهل ريال مدريد بعد ريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "ريمونتادا بيضاء بعد شوط أول سيئ" و"برشلونة بكل عزم".

الصحيفة اهتمت بانتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ديباي يتدرب مع أتلتيكو مدريد".

كما اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 5-4 وكتبت: "مطر من الأهداف في صراع ميسي كريستيانو رونالدو بالسعودية".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة

أس: ريال مدريد المعجزات

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "ريال مدريد المعجزات".

الصحيفة تحدثت عن تأهل برشلونة على حساب سبتة 5-0 لربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "فوز ساحق مع ثنائية لليفاندوفسكي ومستوى جيد للبدلاء".

الصحيفة اهتمت بعودة كريستيانو رونالدو للعب في مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان وكتبت: "ثنائية لكريستيانو رونالدو في بدايته".

كما اهتمت بانتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد.

غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة

ذا صن: عاصفة مانشستر سيتي تعود بعد صيحات الاستهجان

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على توتنهام 4-2 بعد التأخر 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "عاصفة مانشستر سيتي تعود بعد صيحات الاستهجان".

كما اهتمت بتأهل البريطاني أندي موراي للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "هيا لنذهب".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعة

ليكيب: حفل الكأس

ركزت الصحيفة على مباراة أولمبيك مارسيليا ورين في كأس فرنسا وكتبت: "حفل الكأس".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة
ريال مدريد
الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا
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