صحف رياضية: ريال مدريد المعجزات.. عاصفة مانشستر سيتي تعود.. ورونالدو وميسي لا يغفران

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على سبتة 5-0 وتأهل ريال مدريد بعد ريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "ريمونتادا بيضاء بعد شوط أول سيئ" و"برشلونة بكل عزم".

الصحيفة اهتمت بانتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ديباي يتدرب مع أتلتيكو مدريد".

كما اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 5-4 وكتبت: "مطر من الأهداف في صراع ميسي كريستيانو رونالدو بالسعودية".