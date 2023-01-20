صحف رياضية: ريال مدريد المعجزات.. عاصفة مانشستر سيتي تعود.. ورونالدو وميسي لا يغفران

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا على فياريال 3-2 وتأهل برشلونة بالفوز على سبتة 5-0 وكتبت: "ريال مدريد دائما" و"فريق تشافي لازالت الأيام حلوة".الصحيفة تحدثت عن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "ربع نهائي فاخر".الصحيفة اهتمت بالمباراة الودية بين باريس سان جيرمان وفريق موحد بين الهلال والنصر وكتبت: "كريستيانو رونالدو وميسي لا يغفران حتى في مباراة ودية".كما اهتمت بانتقال ممفيس ديباي رسميا لأتلتيكو مدريد..ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على سبتة 5-0 وكتبت: "المهمة تمت بفوز ساحق".الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد ريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "فزع وريمونتادا".الصحيفة تحدثت عن انتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ديباي يتدرب مع أتلتيكو مدريد".كما اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على فريق مكون من النصر والهلال وكتبت: "ميسي يفوز في نزاله الأخير مع كريستيانو رونالدو"..ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على سبتة 5-0 وتأهل ريال مدريد بعد ريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "ريمونتادا بيضاء بعد شوط أول سيئ" و"برشلونة بكل عزم".الصحيفة اهتمت بانتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد وكتبت: "ديباي يتدرب مع أتلتيكو مدريد".كما اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 5-4 وكتبت: "مطر من الأهداف في صراع ميسي كريستيانو رونالدو بالسعودية"..ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بريمونتادا على فياريال 3-2 وكتبت: "ريال مدريد المعجزات".الصحيفة تحدثت عن تأهل برشلونة على حساب سبتة 5-0 لربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت: "فوز ساحق مع ثنائية لليفاندوفسكي ومستوى جيد للبدلاء".الصحيفة اهتمت بعودة كريستيانو رونالدو للعب في مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان وكتبت: "ثنائية لكريستيانو رونالدو في بدايته".كما اهتمت بانتقال ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد..ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على توتنهام 4-2 بعد التأخر 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "عاصفة مانشستر سيتي تعود بعد صيحات الاستهجان".كما اهتمت بتأهل البريطاني أندي موراي للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت: "هيا لنذهب"..ركزت الصحيفة على مباراة أولمبيك مارسيليا ورين في كأس فرنسا وكتبت: "حفل الكأس".