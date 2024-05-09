تعليق ناري من سيرجيو راموس على تأهل ريال مدريد (صورة)
علق الإسباني سيرجو راموس قائد نادي ريال مدريد الأسبق، على تأهل ناديه السابق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بشكل خيالي أمام بايرن ميونخ الألماني.
وعاد نادي ريال مدريد بريمونتادا خيالية، بعد أن سجل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود الفريق الملكي لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الإسباني.
وعقب المباراة أعاد راموس تغريدة من الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على منصة "إكس"، والتي كانت تشير إلى تغير نتيجة المباراة في اللحظات الأخيرة.
وكتب راموس فوق التغريدة: "حتى صافرة النهاية، مع الدقيقة 93 .. الحمض النووي لريال مدريد".
وكان راموس هو نجم نهائي دوري أبطال أوروبا 2014، بعد أن أحرز هدف التعادل لريال مدريد في شباك أتلتيكو بالدقيقة 93 خلال المباراة النهائية آنذاك، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي ابتسمت للريال.
وقلب ريال مدريد الطاولة على ضيفه بايرن ميونخ وهزمه بنتيجة 1-2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتأهل ريال مدريد إلى النهائي للمرة 18 في تاريخه.
وسيلتقي العملاق المدريدي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 14 مرة، في المباراة النهائية مع بوروسيا دورتموند الألماني الذي أطاح، أمس الثلاثاء، بباريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 1-0 في المبارتين.