8 أهداف في تعادل مانشستر سيتي وتشيلسي بقمة نارية في الدوري الإنجليزي

بادر النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند التسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن سرعان ما أحرز البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 29.

وأضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 37 في مرمى فريقه القديم، غير أن مانويل أكانغي منح التعادل لسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 2 - 2 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد هالاند إلى هز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث لسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 47، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وأحرز السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 67، غير أن فرحة الفريق الأزرق بالتعادل لم تدم طويلاً، عقب تسجيل الإسباني رودري الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 86.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مانشستر سيتي، أحرز تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الثاني بواسطة لاعبه الشاب كول بالمر، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.