سأحدث أطفالي.. وداع استثنائي من كارفخال لتوني كروس

قال الدولي الإسباني دانيال كارفاخال نجم ريال مدريد، كلمات مؤثرة ورائعة في تعليقه على قرار زميله في الفريق الملكي، الألماني توني كروس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأعلن توني كروس (34 عاما) اعتزاله اللعب نهائيا وذلك عقب مشاركة ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها بلاده بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، بعد مسيرة طويلة من الإبداع مع الفريق الملكي بدأت عام 2014، خاض خلالها كروس 462 مباراة، وسجل 28 هدفا.

وقال داني كارفاخال، المدافع الذي زامل توني كروس في الفريق الملكي لأكثر من 9 سنوات: "لم أكن أتوقع أن أكتب رسالة الوداع بهذه السرعة، لكنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن مدى تقديري لك ومدى روعتك داخل وخارج الملعب".

وتابع كارفاخال، الذي كان مع النجم الألماني وراء معظم إنجازات مدريد الكروية: "أنت محبوب جدًّا من قبل الجميع، ورجل نبيل بكل معنى الكلمة، لقد كان لي كل الشرف والفخر أن أشاركك أوقاتا ممتعة وملهمة في الريال".