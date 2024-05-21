سأحدث أطفالي.. وداع استثنائي من كارفخال لتوني كروس
قال الدولي الإسباني دانيال كارفاخال نجم ريال مدريد، كلمات مؤثرة ورائعة في تعليقه على قرار زميله في الفريق الملكي، الألماني توني كروس اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.
وأعلن توني كروس (34 عاما) اعتزاله اللعب نهائيا وذلك عقب مشاركة ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024، التي تستضيفها بلاده بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، بعد مسيرة طويلة من الإبداع مع الفريق الملكي بدأت عام 2014، خاض خلالها كروس 462 مباراة، وسجل 28 هدفا.
وقال داني كارفاخال، المدافع الذي زامل توني كروس في الفريق الملكي لأكثر من 9 سنوات: "لم أكن أتوقع أن أكتب رسالة الوداع بهذه السرعة، لكنني أريد أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن مدى تقديري لك ومدى روعتك داخل وخارج الملعب".
وتابع كارفاخال، الذي كان مع النجم الألماني وراء معظم إنجازات مدريد الكروية: "أنت محبوب جدًّا من قبل الجميع، ورجل نبيل بكل معنى الكلمة، لقد كان لي كل الشرف والفخر أن أشاركك أوقاتا ممتعة وملهمة في الريال".
وأضاف: "سأذكر دائمًا بكل فخر أنني كنت محظوظًا باللعب إلى جانب توني كروس، وفي يوم من الأيام سأحدث أطفالي عن كل ما حققناه معًا على أرض الملعب، شكرًا لك على كل ما ساهمت به في الفريق ولأنك مصدر إلهام دائم لنا جميعًا، فالقصة لن تنتهي هنا، لدينا مهمة أخيرة معًا للحصول على أفضل وداع ممكن.. إلى الخامس عشرة (دوري أبطال أوروبا)".
وكان توني كروس أعلن اعتزاله في بيان رسمي قائلا: "مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد اليورو 2024، كما قلت دائمًا ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك، أنا سعيد وفخور لأنني عثرت على التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي، كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في قمة مستواي".
وسيكون أمام كارفاخال وبقية لاعبي الريال فرصة إقامة وداع مثالي لتوني كروس عندما يواجهون بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل اللقب الـ15 في المسابقة.