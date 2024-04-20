صدمة في الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز، أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض من قائمة مباراة دريمز الغاني التي تقام بينهما، غدًا الأحد، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، مساء الأحد، في استاد القاهرة الدولي.

وقرر غوميز استبعاد أحمد سيد "زيزو"؛ لعدم المجازفة به في ظل معاناته من الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في الدوري المصري.