صدمة في الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني
استبعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز، أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض من قائمة مباراة دريمز الغاني التي تقام بينهما، غدًا الأحد، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي الزمالك مع دريمز الغاني، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية، مساء الأحد، في استاد القاهرة الدولي.
وقرر غوميز استبعاد أحمد سيد "زيزو"؛ لعدم المجازفة به في ظل معاناته من الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي في الدوري المصري.
وكان محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، قد قال في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن زيزو خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الاتفاق على استبعاده من القائمة التي ستخوض اللقاء وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء.
كما قرر الجهاز الفني للزمالك، استدعاء محمد صلاح زكي لقائمة الأبيض لخوض اللقاء بعد قرار استبعاد "زيزو".
كما يغيب الثلاثي عبدالله السعيد، وناصر ماهر، وسيف فاروق جعفر؛ لعدم القيد الأفريقي.
واستطاع الزمالك خلال مشواره فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية تصدر مجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.