تقييم لاعبي الترجي والنجم الساحلي في الكلاسيكو

دعم الترجي التونسي موقعه في صدارة ترتيب مرحلة الصراع من أجل لقب الدوري التونسي عقب الفوز على ضيفه النجم الساحلي في ملعب رادس (3-2).

وخطف ياسين مرياح نقاط الانتصار للترجي بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه (3 -2) في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء عندما كانت المباراة تسير نحو التعادل.

وفيما يلي تقييم لاعبي "كلاسيكو" تونس بين الترجي والنجم الساحلي: