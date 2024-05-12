تقييم لاعبي الترجي والنجم الساحلي في الكلاسيكو
دعم الترجي التونسي موقعه في صدارة ترتيب مرحلة الصراع من أجل لقب الدوري التونسي عقب الفوز على ضيفه النجم الساحلي في ملعب رادس (3-2).
وخطف ياسين مرياح نقاط الانتصار للترجي بعد تسجيله الهدف الثالث لفريقه (3 -2) في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء عندما كانت المباراة تسير نحو التعادل.
وفيما يلي تقييم لاعبي "كلاسيكو" تونس بين الترجي والنجم الساحلي:
الترجي التونسي
أمان الله مميش 7
محمد بن علي 6
أمين بن حميدة 6.5
ياسين مرياح 6.5
غيث الوهابي 6
روجي أهولو 7
غيلان الشعلالي 6.5
حسام غشة 7.5
حسام تقا 6.5
يان ساس 7.5
رودريغو رودريغيز 7.5
أسامة بوقرة 6
أوغبيلو 5.5
النجم الساحلي:
علي الجمل: 6.5
غفران النوالي: 6
حسام بن علي: 6
صلاح الدين الغدامسي: 4.5
لؤي بن حسين: 6
جاك مبيه: 6.5
سومايلا سيديبيه: 6
أسامة عبيد: 5.5
ياسين الشماخي: 6
أصيل الجزيري: 5
راقي العواني: 9
فرج بن نجيمة: 6
صالح البرهومي 7
عزيز الجبالي 6.5
محمد أمين الناوي 5