بسبب أعمال الشغب.. توقف مباراة العهد والأنصار في الدوري اللبناني (فيديو وصور)

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأنصار 3/2.

وألغى حكم المباراة الدولي العُماني خالد الشقصي، هدفًا للأنصار في الدقيقة 62، حيث أعطى خطأ للفريق، ولم يمنحه أفضلية استكمال اللعب.

وتوقفت المباراة بعد ذلك، ونزل نبيل بدر رئيس النادي إلى أرض الملعب، وهتفت الجماهير ضد طاقم التحكيم.