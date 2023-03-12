بسبب أعمال الشغب.. توقف مباراة العهد والأنصار في الدوري اللبناني (فيديو وصور)
توقفت مباراة العهد والأنصار في الجولة الختامية من الدوري اللبناني بسبب أعمال شغب وتكسير اليوم الأحد.
وأظهرت مقاطع فيديو أعمال شغب واسع، حيث ألقى عدد من الجماهير الكثير من الأشياء داخل أرضية الملعب.
كما نزل عدد كبير من عناصر الشرطة إلى الملعب.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأنصار 3/2.
وألغى حكم المباراة الدولي العُماني خالد الشقصي، هدفًا للأنصار في الدقيقة 62، حيث أعطى خطأ للفريق، ولم يمنحه أفضلية استكمال اللعب.
وتوقفت المباراة بعد ذلك، ونزل نبيل بدر رئيس النادي إلى أرض الملعب، وهتفت الجماهير ضد طاقم التحكيم.
ويملك العهد 33 نقطة من 9 مباريات بفارق نقطة وحيدة عن النجمة الذي لعب 34 مباراة في حين يملك الأنصار 32 نقطة من 9 مباريات.
والعهد هو حامل لقب الموسم الماضي، وقد نال الفريق لقب الدوري اللبناني 8 مرات مقابل 14 للأنصار البطل التاريخي للمسابقة ويملك النجم 8 ألقاب أيضًا.