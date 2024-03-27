ريتشارليسون يكشف باكيًا معاناته من الاكتئاب بعد وداع مونديال 2022 (فيديو)

وقال ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، في سبتمبر الماضي، إنه يطلب المساعدة النفسية بعد أن التُقطت له صور وهو يبكي على مقاعد البدلاء عندما تم استبداله خلال فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحث ريتشارليسون (26 عامًا) الذي شارك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، اللاعبين على طلب المساعدة فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية.

وقال ريتشارليسون شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية: "خضت كأس العالم، في ذروة مستواي. كنت قد وصلت إلى الحد الأقصى. كما تعرفون؟ لا أعرف ولن أقول إنني كنت سأقتل نفسي، لكنني كنت في حالة اكتئاب هناك وأردت الاستسلام".

وأضاف: "حتى أنا، الذي أبدو قويًا ذهنيًا. بدا الأمر وكأن كل شيء قد انهار بعد كأس العالم".