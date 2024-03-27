ريتشارليسون يكشف باكيًا معاناته من الاكتئاب بعد وداع مونديال 2022 (فيديو)
عانى المهاجم البرازيلي ريتشارليسون من الاكتئاب بعد خسارة منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور الثمانية لكأس العالم 2022 حيث فكر في اعتزال كرة القدم.
وقال ريتشارليسون، لاعب توتنهام هوتسبير، في سبتمبر الماضي، إنه يطلب المساعدة النفسية بعد أن التُقطت له صور وهو يبكي على مقاعد البدلاء عندما تم استبداله خلال فوز البرازيل 5-1 على بوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وحث ريتشارليسون (26 عامًا) الذي شارك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، اللاعبين على طلب المساعدة فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية.
وقال ريتشارليسون شبكة (ئي.إس.بي.إن) البرازيلية: "خضت كأس العالم، في ذروة مستواي. كنت قد وصلت إلى الحد الأقصى. كما تعرفون؟ لا أعرف ولن أقول إنني كنت سأقتل نفسي، لكنني كنت في حالة اكتئاب هناك وأردت الاستسلام".
وأضاف: "حتى أنا، الذي أبدو قويًا ذهنيًا. بدا الأمر وكأن كل شيء قد انهار بعد كأس العالم".
وبعد معاناة أولية مع توتنهام، الذي انضم إليه قادمًا من إيفرتون مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (75.68 مليون دولار) في 2022، سجل ريتشارليسون 11 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم.
وتابع: "قبل أن أذهب للتدريب، أردت العودة إلى المنزل، أردت العودة إلى غرفتي لأنني لا أعرف ما الذي كان يدور في رأسي.. حتى أنني ذهبت وأخبرت والدي أنني سأستسلم".
وواصل: "من المحزن أن أتحدث بهذه الطريقة. ما مررت به بعد كأس العالم... أن أذهب إلى والدي الرجل الذي طارد حلمي معي وأقول له: 'أبي أريد أن أستسلم'".
وقال مهاجم توتنهام إن الذهاب إلى العلاج كان أفضل قرار اتخذه، موضحًا: "أعتقد أن المعالج، شئنا أم أبينا، أنقذني وأنقذ حياتي.. لم أفكر إلا في هراء...إذا كنت بحاجة إلى طبيب نفسي ابحث عنه، لأنه من الجيد أن تكون منفتحًا بهذه الطريقة، وأن تتحدث للشخص المتخصص".