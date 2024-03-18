سهلة لمانشستر يونايتد.. انتقادات حادة لقرعة كأس الاتحاد الإنجليزي
قالت صحيفة "ذا صن" إن إيان رايت جعل روي كين والمشجعين في "حالة هستيرية" أثناء إجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد.
وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة سهلة لمانشستر يونايتد الذي سيواجه كوفنتري سيتي، في حين سيلعب مانشستر سيتي بطل نسخة الموسم الماضي مع تشيلسي.
وتم تكليف إيان رايت مهاجم أرسنال وإنجلترا السابق لإجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث تقام المباريات على ملعب ويمبلي الشهر المقبل.
ووجه عدد من المشجعين انتقادات لطريقة إجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وبحسب الصحيفة فإن رايت، خلال إجراء القرعة، على الهواء مباشرة، وهو يفتش في الحقيبة الشهيرة، قبل إظهار الأرقام للكاميرا، دون أن يتم إخبار الجمهور مسبقًا بالرقم المتعلق بكل فريق.
وأوضحت أن الأجواء كانت بعيدة كل البعد عن القرعة التي تتم عادة في بيئة أكثر رسمية، حيث تم سحب الفرق مباشرة من الحقيبة بدلًا من وضع الكرات أولا في (قبعة) كما هي الحال تقليديًّا".
وعندما بدأت القرعة، قال رايت مازحًا إنه "سيهز كيس الكرة"، ثم كشف بشكل مثير عن كل كرة من الكيس قبل أن يرميها بعيدًا عندما أخرج الكرة الأخيرة.
وذكرت الصحيفة الشهيرة أن المشجعين اندهشوا من أداء رايت.
وكتب أحد المعلقين على منصة "X": "إيان رايت يمنح رود ستيوارت فرصة للحصول على أمواله هنا!.
وأضاف ثان: "رايت يوجه رود ستيوارت بداخله"، وعلق معجب ثالث ساخرًا: "إيان رايت كنز وطني".
وحتى الناقد روي كين لاعب مانشستر يونايتد بدا وكأنه "يحب تصرفات رايت الغريبة" وكان مبتهجًا وهو يتابع القرعة.
وستقام مباراتا نصف النهائي على ملعب ويمبلي الشهير يومي الـ20 والـ21 من أبريل.
ومن المقرر أن يقام النهائي يوم الـ25 من مايو، حيث يتأهل الفائز باللقب إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وحقق مانشستر يونايتد فوزًا دراميًّا بنتيجة 4/3 على ليفربول على ملعب أولد ترافورد ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وخسر مانشستر يونايتد نهائي العام الماضي أمام مانشستر سيتي، وقد يلتقيان مجددًا في نهائي الموسم الحالي.
وآرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبًا، مقابل 12 لقبًا لمانشستر يونايتد، و8 ألقاب لكل من ليفربول، وتشيلسي، وتوتنهام.
ويملك مانشستر سيتي 7 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.