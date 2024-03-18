سهلة لمانشستر يونايتد.. انتقادات حادة لقرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

قالت صحيفة "ذا صن" إن إيان رايت جعل روي كين والمشجعين في "حالة هستيرية" أثناء إجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة سهلة لمانشستر يونايتد الذي سيواجه كوفنتري سيتي، في حين سيلعب مانشستر سيتي بطل نسخة الموسم الماضي مع تشيلسي.

وتم تكليف إيان رايت مهاجم أرسنال وإنجلترا السابق لإجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي حيث تقام المباريات على ملعب ويمبلي الشهر المقبل.

ووجه عدد من المشجعين انتقادات لطريقة إجراء قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة فإن رايت، خلال إجراء القرعة، على الهواء مباشرة، وهو يفتش في الحقيبة الشهيرة، قبل إظهار الأرقام للكاميرا، دون أن يتم إخبار الجمهور مسبقًا بالرقم المتعلق بكل فريق.