ألفاريز يحتفظ بلقب فوق المتوسط بعد الفوز على مونغيا

وقال ألفاريز، البالغ 33 عامًا، بعد الفوز: "خايمي مونغيا ملاكم كبير وقوي وذكي.. لكني لا أتسرع في الحسم. كان لدي 12 جولة لتحقيق الفوز وقد فعلت. قدمت أداءً جيدًا فعلًا وأنا فخور بذلك."

وأضاف ألفاريز: "هو قوي لكني أعتقد أنه بطيء قليلًا. وكان بوسعي رؤية كل لكمة.. ولهذا السبب أنا الأفضل. أنا الملاكم الأفضل في الوقت الحالي بالتأكيد".