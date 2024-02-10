ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يعبر إيفرتون

هزّ إرلينغ هالاند الشباك لأول مرة منذ تعافيه من إصابة في القدم بثنائية، قاد بها فريقه مانشستر سيتي للفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون المهدد بالهبوط، ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وارتقى فريق المدرب بيب غوارديولا إلى الصدارة برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول، الذي سيعود للقمة حال فوزه على بيرنلي، في وقت لاحق اليوم. وتتبقى لسيتي مباراة مؤجلة. وتراجع إيفرتون للمركز 18.