غاريدو: الأهلي فريق أسطوري وأتمنى فوزه على الترجي التونسي (فيديو)

تحدث خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري الحالي والأهلي المصري السابق، عن تقييمه لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، الذي سيقام بين الفريقين، مساء السبت.

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب رادس، بمدينة رادس فى تونس.

فيما تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 25 مايو في استاد القاهرة.