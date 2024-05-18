غاريدو: الأهلي فريق أسطوري وأتمنى فوزه على الترجي التونسي (فيديو)
تحدث خوان كارلوس غاريدو، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري الحالي والأهلي المصري السابق، عن تقييمه لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، الذي سيقام بين الفريقين، مساء السبت.
وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب رادس، بمدينة رادس فى تونس.
فيما تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت 25 مايو في استاد القاهرة.
وقال غاريدو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "دوري أبطال أفريقيا دائما بطولة مهمة وقوية للغاية، والفريقان المتأهلان للنهائي هما الأفضل في القارة السمراء".
وأضاف: "لذا من الصعب أن تتوقع من الفائز، لكن بالطبع أنا كمدرب سابق للأهلي أعلم أنه فريق يتمتع دائما بروح قتالية ولدى لاعبيه روح الفوز وهم الأفضل من وجهة نظري، ولكن الترجي فريق جيد وقوي وصعب للغاية".
وتابع "أتمنى التوفيق للأهلي وأن يفوزوا باللقب مرة أخرى لأنهم رائعون للغاية ومهمون لي وهو فريق أسطوري في قارة أفريقيا".
يذكر أن الأهلي وصل إلى الدور النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024، بعد تغلبه على نادي مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3 أهداف دون رد، فيما وصل الترجي إلى النهائي، بعد تغلبه على نادي صنداونز الجنوب أفريقي.