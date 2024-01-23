محمد صلاح
محمد صلاح

طبيب منتخب مصر يكشف مفاجآت جديدة بشأن صلاح

أصيب صلاح خلال مباراة غانا بتمزق في العضلة الخلفية

كشف محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر مفاجآت جديدة بشأن أزمة سفر محمد صلاح قائد الفراعنة إلى إنجلترا من أجل استكمال علاجه.

وأصيب صلاح خلال مباراة غانا بتمزق في العضلة الخلفية غادر على إثرها المباراة وغاب بسببها عن مباراة الرأس الأخضر.

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وتسبب إعلان يورغن كلوب مدرب ليفربول مغادرة صلاح معسكر الفراعنة لاستكمال علاجه في أزمة كبيرة إذ تم اتهام اللاعب بالهروب من المسؤولية بصفته قائدًا للمنتخب.

ولاحقًا أصدر المنتخب المصري بيانًا أكد خلاله أنه تم الاتفاق على سفر صلاح للعلاج في ليفربول بسبب توافر الإمكانات هناك على أن يعود مع في حال تأهل منتخب مصر لقبل النهائي مع إكتمال علاجه.

وكشف أبوالعلا في تصريحات لقناة أون تايم أن إعلان كلوب للاتفاق الذي تم مع اتحاد الكرة المصري تسبب في أزمة كبيرة لهم، حيث كان الاتفاق أن يتم الإعلان من خلال منتخب مصر بعد مباراة الرأس الأخضر.

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وتابع :"لو أراد صلاح الخروج من معسكر الفراعنة لفعل بعد مباراة غانا مباشرة، لكنه كان يرغب في الاستمرار".

وواصل :"نملك إمكانات كبيرة في معسكر مصر، لكن المدينة التي سننتقل إليها صغيرة ولا يواجد بها تجهيزات كافية".

وأتم :"الآشعة الأولى أشارت إلى أن إصابة صلاح بسيطة، لكن الأمور اتضحت بشكل كبير بعد الأشعة الثانية الأكثر دقة التي أثبتت أن غيابه قد يصل إلى 21 يومًا".

وأعلن ليفربول في بيان عودة صلاح للعلاج بعدما أثبتت الأشعة قوة إصابته.

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