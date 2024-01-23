طبيب منتخب مصر يكشف مفاجآت جديدة بشأن صلاح

وتسبب إعلان يورغن كلوب مدرب ليفربول مغادرة صلاح معسكر الفراعنة لاستكمال علاجه في أزمة كبيرة إذ تم اتهام اللاعب بالهروب من المسؤولية بصفته قائدًا للمنتخب.

ولاحقًا أصدر المنتخب المصري بيانًا أكد خلاله أنه تم الاتفاق على سفر صلاح للعلاج في ليفربول بسبب توافر الإمكانات هناك على أن يعود مع في حال تأهل منتخب مصر لقبل النهائي مع إكتمال علاجه.

وكشف أبوالعلا في تصريحات لقناة أون تايم أن إعلان كلوب للاتفاق الذي تم مع اتحاد الكرة المصري تسبب في أزمة كبيرة لهم، حيث كان الاتفاق أن يتم الإعلان من خلال منتخب مصر بعد مباراة الرأس الأخضر.