نهضة بركان يعود بتعادل ثمين أمام أبو سليم في الكونفدرالية

ولم يستغل النقص العددي أبوسليم للضيوف، حيث أكمل الفريق المغربي اللقاء بعشرة لاعبين بعدما قام الحكم بطرد أحد لاعبيه

وتأجل حسم الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي إلى لقاء الإياب التي سيقام، الأسبوع المقبل، في المغرب.

ويتعيّن على أبوسليم تحقيق الفوز في لقاء الإياب خارج أرضه أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

فيما يحتاج فريق نهضة بركان إلى الفوز بأي نتيجة لضمان الصعود مباشرة.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، سيتجه الفريقان للوقت الإضافي، وركلات الترجيح.