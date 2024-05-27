فرحة جنونية لنجم أمبولي الإيطالي بعد هدف تحقيق معجزة البقاء (فيديو)

حقق المهاجم السنغالي مباي نيانغ هدفا حاسما في الوقت القاتل من مباراة فريقه أمبولي، أمام روما، الأحد، ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي الممتاز، ليقود الفريق إلى ضمان البقاء، بعد أن كان قبل لحظات من ذلك قد وضع قدما في الدرجة الثانية.

وبينما كانت المباراة التي استضاف فيها أمبولي (المركز 18 برصيد 33 نقطة) روما، تسير نحو التعادل (1 ـ 1) وهو ما يعني نزول الفريق للدرجة الثانية مقابل ضمان منافسه فروزينوني تفادي الهبوط، سجل نيانغ هدفا قاتلا وزنه من ذهب في الدقيقة 90 +3 ، ليمنح النادي البقاء بمعجزة حقيقية.

وأظهرت مقاطع فيديو من المباراة فرحة هستيرية في صفوف لاعبي أمبولي وطاقم دكة البدلاء والمسؤولين والجماهير بهدف نيانغ الذي اعتبره زملاؤه تاريخيا وراسخا في مسيرة النادي المتعثرة هذا الموسم.