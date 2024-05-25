بكاء كريسبو بعد الإنجاز الآسيوي للعين (فيديو)

وفي موسم تاريخي واجهوا خلاله كبار القارة الصفراء، نجح رفاق النجم المغربي سفيان رحيمي في الصعود على منصة التتويج الآسيوي للمرة الثانية في النهائي الرابع له، وذلك بعدما خسر اللقب في 2005 و2016، بعد تحقيقه البطولة القارية الوحيدة له في 2003.

وتسلم النجم الأرجنتيني السابق لنادي ميلان الإيطالي، مقاليد تدريب العين في نوفمبر الماضي، وخاض معه حتى الآن ما يقارب 19 مباراة حقق فيها 13 فوزا و4 تعادلات وهزيمتين.

وكان العين فاز في طريقه نحو اللقب الآسيوي على النصر السعودي ثم الهلال على التوالي في ربع ونصف نهائي المسابقة.