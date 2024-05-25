بكاء كريسبو بعد الإنجاز الآسيوي للعين (فيديو)
ظهر الأرجنتيني هرنان كريسبو، مدرب العين الإماراتي وهو يذرف دموع الفرحة عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا 2023 ـ 2024 السبت وذلك للمرة الثانية في تاريخه.
واكتسح العين الإماراتي ضيفه يوكوهاما الياباني على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي بنتيجة (5 ـ 1) ليتوج باللقب ويضمن مقعدا في كأس العالم للأندية 2025.
وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه المدرب هرنان كريسبو وقد نزلت دموعه فرحا بالإنجاز الآسيوي وذلك مباشرة بعد الصافرة النهائية لحكم المباراة.
وفي موسم تاريخي واجهوا خلاله كبار القارة الصفراء، نجح رفاق النجم المغربي سفيان رحيمي في الصعود على منصة التتويج الآسيوي للمرة الثانية في النهائي الرابع له، وذلك بعدما خسر اللقب في 2005 و2016، بعد تحقيقه البطولة القارية الوحيدة له في 2003.
وتسلم النجم الأرجنتيني السابق لنادي ميلان الإيطالي، مقاليد تدريب العين في نوفمبر الماضي، وخاض معه حتى الآن ما يقارب 19 مباراة حقق فيها 13 فوزا و4 تعادلات وهزيمتين.
وكان العين فاز في طريقه نحو اللقب الآسيوي على النصر السعودي ثم الهلال على التوالي في ربع ونصف نهائي المسابقة.