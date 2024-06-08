ساوثغيت يحذر لاعبي إنجلترا بعد الهزيمة أمام آيسلندا

قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، إن لاعبي فريقه سيستخلصون العبر بعد هزيمتهم أمام آيسلندا، أمس الجمعة، وحذر فريقه قائلا: لا يمكنه الفوز بلقب بطولة أوروبا 2024 فقط بالاعتماد على الموهبة رغم أنه أحد الفرق المرشحة للتتويج باللقب في ألمانيا.

وكانت آيسلندا فجرت مفاجأة كبيرة عندما هزمت إنجلترا في دور الـ16 ببطولة أوروبا 2016، وأمس أيضا خالفت المصنفة 72 عالميا التوقعات وقدمت أداء متميزا، لتفوز 1-صفر على المنافس الذي كان دون المستوى في مباراة ودية.

وبسبب سوء أداء أصحاب الأرض أطلق الجمهور في ملعب ويمبلي اللندني صيحات الاستهجان؛ وهو ما وصفه ساوثغيت (53 عاما) بأنه رد عادل على أداء المنتخب.

وتأتي المباراة قبل أسبوع واحد من موعد مباراة إنجلترا الأولى في البطولة الأوروبية في مواجهة منتخب صربيا.