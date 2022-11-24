إقالة مسؤول باتحاد الكرة المصري بعد اتهامه في واقعة غير أخلاقية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة أحد المسؤولين؛ بسبب ارتكابه فضيحة غير أخلاقية.

وجاءت إقالة المسؤول المتورط في واقعة غير أخلاقية داخل اتحاد الكرة المصري، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الواقعة.

يأتي القرار بعد ساعات قليلة من تداول فيديو لمحامٍ يظهر معه أحد الأشخاص، يتهم مسؤولاً في اتحاد الكرة المصري بارتكاب واقعة غير أخلاقية مع زوجته، وأن لديه مقطعا مصورا يُثبت ذلك.

وتقدم المحامي المصري أحمد مهران ببلاغ للنائب العام، وكيلاً عن الشخص الذي ظهر معه في الفيديو، والذي يتهم زوجته بالزنا مع مسؤول في اتحاد الكرة.

وذكر مهران، في البلاغ الذي حمل رقم 55299 لسنة 2022، أن موكله يتهم زوجته بجريمة أخلاقية مع المسؤول الإداري الكبير في الجبلاية.

وقال إن الزوج عثر على فلاشة بداخلها فيديو للزوجة والعشيق مع بعضهما داخل شقة بحي الأزبكية، وذلك ما دفع الزوج لتقديم البلاغ إلى النيابة العامة حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو بحقهما.

وأضاف في البلاغ: "لما كان المشرع المصري وضع حدًا لعقوبة الزنا في نص المادة 274 من قانون العقوبات التي تنص بأن تعاقب المرأة المتزوجة التي ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويعاقب شريك الزانية بنفس العقوبة المقررة وفقًا لنص المادة 275 من قانون العقوبات".

وتابع: "الثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة على فلاشة مدمجة تحتوي على فيديو يصور الجريمة كاملة بين المشكو في حقهما الأول والثاني".