جدل واسع بعد تصريحات سعد الحارثي عن مجاملة التحكيم لنادي الهلال (فيديو)
أثار سعد الحارثي، نجم نادي النصر السابق، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته النارية، والتي رأى فيها أن التحكيم يجامل الهلال.
وجاءت تصريحات الحارثي خلال تحليله لقاء الهلال وضمك، مساء أمس السبت، والذي شهد جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، وانتهى بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف، وتعرض كوزمين كونترا، مدرب ضمك للطرد بعد انفعاله الشديد على حكم اللقاء.
واحتسب الحكم للهلال ركلة جزاء ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو، كما أشهر في الدقائق الأخيرة بطاقة حمراء للاعب ضمك.
وقال سعد الحارثي، عبر برنامج "دورينا غير": "ضمك ظُلم أمام الهلال".
وأضاف: "الفِرق التي تلعب أمام الهلال يحصل لاعبوها على كروت حمراء، وهذا ليس ذنب الهلال، ولكنه الدعم في موضوع ركلات الجزاء والطرد، وأفضل الفريق الأوروبية في قمتها لا يأخذ منافسوها هذه الكروت الحمراء، وحتى الفريق الكبيرة لا تحصل على كل ركلات الجزاء هذه، وفي لقاء الأمس كانت هناك كرة بها طرد لسعود عبدالحميد ولكن لم يتم احتسابها".
وتابع: "ثمَّة عوامل مساعدة ساعدت الهلال على تحقيق 29 فوزًا متتاليًّا، منها: الكروت الحمراء للمنافسين، وركلات الجزاء، وتجاهل الفريق المقابل".
من جانبه، قال حسن الناقور عبر حسابه على منصة "إكس" في ردّه على الحارثي: "كلام غريب وقانونيًّا عليه أن يثبت هذا الكلام، فريق يعمل ويهاجم ويضغط من بداية المباراة طبيعي أن يرتبك الفريق اللي قدامه ويتسبب بضربات جزاء".
فيما قال مغرد آخر: "في بطولة الدوري الموسم الحالي خصوم النصر تلقوا 5 بطاقات حمراء، خصوم الهلال تلقوا 3 بطاقات حمراء".
فيما قال الإعلامي الرياضي خالد الشنيف: "تقولون تحكيم أو أخطاء أو دعم، لكن ما عمله الهلال يُرفع له العقال، وأتحدى أي فريق يصل لرقم الهلال وكسعودي تشعر بالفخر، وألف مبروك للهلال والوطن".
وعزز الهلال الرقم القياسي برصيد 29 انتصارًا متتاليًا كأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم.
ورفع الهلال رصيده لـ 68 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن النصر.
فيما ظل ضمك سابعًا برصيد 34 نقطة.