جدل واسع بعد تصريحات سعد الحارثي عن مجاملة التحكيم لنادي الهلال (فيديو)

أثار سعد الحارثي، نجم نادي النصر السابق، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته النارية، والتي رأى فيها أن التحكيم يجامل الهلال.

وجاءت تصريحات الحارثي خلال تحليله لقاء الهلال وضمك، مساء أمس السبت، والذي شهد جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، وانتهى بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف، وتعرض كوزمين كونترا، مدرب ضمك للطرد بعد انفعاله الشديد على حكم اللقاء.

واحتسب الحكم للهلال ركلة جزاء ألغيت بعد العودة لتقنية الفيديو، كما أشهر في الدقائق الأخيرة بطاقة حمراء للاعب ضمك.

وقال سعد الحارثي، عبر برنامج "دورينا غير": "ضمك ظُلم أمام الهلال".