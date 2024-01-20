أزارينكا تهزم أوستابنكو وتصعد لدور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

حافظت فيكتوريا أزارينكا القادمة من روسيا البيضاء، والتي سبق لها الفوز باللقب مرتين، على سجلها المثالي في مواجهة منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو، عندما فازت عليها للمرة الرابعة في أربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، لتصعد للدور الرابع (دور الـ16) في منافسات فردي السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت.

وضمنت أزارينكا الاستمرار في البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي، بعد فوزها 6/1 و7/5 على أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017.

وفازت أزارينكا بلقبيها في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك، وأظهرت اللاعبة البالغة من العمر 34 عاما مدى استمتاعها بالبطولة بفوزها الرابع على التوالي على منافستها اللاتفية اليوم.

وستواجه المصنفة 18 في الدور المقبل ديانا ياستريمسكا بعد أن فازت الأوكرانية المتأهلة من التصفيات بنتيجة 6/2 و2/6 و6/1 على إيما نافارو المصنفة 27.