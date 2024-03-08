فورمولا 1.. كارلوس ساينز سائق فيراري يغيب عن جائزة السعودية الكبرى

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "وبهذا لن يشارك أوليفر من الآن في أي نشاط يتعلق بهذه الجولة من فورمولا 2".

وحصد بيرمان مركز أول المنطلقين في سباق فورمولا 2 بعد التجارب التأهيلية أمس الخميس.

وقال بيرمان بعد أن حصد مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة في مسيرته بفورمولا 2: "إنها واحدة من حلباتي المفضلة".

وشارك ساينز في التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس رغم أنه لم يكن على ما يرام.

وقال السائق الإسباني لاحقا عبر "إنستغرام" إنه "لا يزال بعيدا عن الوضع الطبيعي" بعد يوم صعب على حلبة كورنيش جدة مع احتلاله المركز السابع في التجارب الحرة الثانية.

ولم يكشف فيراري عن موعد عودة ساينز، وسيقام السباق القادم في الموسم وهو جائزة أستراليا الكبرى بعد أسبوعين.

وعانى أليكس ألبون من التهاب الزائدة الدودية قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2022 وشارك نيك دي فريس بدلا منه في سيارة وليامز، لكن السائق التايلاندي عاد في السباق التالي بسنغافورة.