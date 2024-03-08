فورمولا 1.. كارلوس ساينز سائق فيراري يغيب عن جائزة السعودية الكبرى
قال فريق فيراري، اليوم الجمعة، إن سائقه الإسباني كارلوس ساينز لن يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 بسبب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية ما سيتطلب خضوعه لجراحة.
واحتل ساينز المركز الثالث في الجولة الافتتاحية للموسم بجائزة البحرين الكبرى خلف سائقي رد بول الهولندي ماكس فرستابن والمكسيكي سيرجيو بيريز.
وكان ساينز أيضا آخر سائق يتفوق على سائقي رد بول عندما فاز بسباق جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي.
وسيغادر ساينز فيراري بنهاية الموسم ليفسح المجال لانضمام بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي بدلا منه.
وأضاف فيراري: "بالنسبة لجولة التجارب الحرة الثالثة وخلال بقية أحداث السباق سيشارك السائق الاحتياطي أوليفر بيرمان بدلا منه.
وتخرج البريطاني بيرمان (18 عاما) الذي يقود لفريق بريما ريسنغ في فورمولا 2 من أكاديمية فيراري للسائقين واحتل المركز السادس في قائمة السائقين في فورمولا 2 الموسم الماضي.
وجاء في بيان النادي الإيطالي: "وبهذا لن يشارك أوليفر من الآن في أي نشاط يتعلق بهذه الجولة من فورمولا 2".
وحصد بيرمان مركز أول المنطلقين في سباق فورمولا 2 بعد التجارب التأهيلية أمس الخميس.
وقال بيرمان بعد أن حصد مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة في مسيرته بفورمولا 2: "إنها واحدة من حلباتي المفضلة".
وشارك ساينز في التجارب الحرة الأولى والثانية يوم الخميس رغم أنه لم يكن على ما يرام.
وقال السائق الإسباني لاحقا عبر "إنستغرام" إنه "لا يزال بعيدا عن الوضع الطبيعي" بعد يوم صعب على حلبة كورنيش جدة مع احتلاله المركز السابع في التجارب الحرة الثانية.
ولم يكشف فيراري عن موعد عودة ساينز، وسيقام السباق القادم في الموسم وهو جائزة أستراليا الكبرى بعد أسبوعين.
وعانى أليكس ألبون من التهاب الزائدة الدودية قبل سباق جائزة إيطاليا الكبرى 2022 وشارك نيك دي فريس بدلا منه في سيارة وليامز، لكن السائق التايلاندي عاد في السباق التالي بسنغافورة.