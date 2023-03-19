ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يكتسح تورينو ويقترب من التتويج باللقب (فيديو)

قطع نابولي خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على مضيفه تورينو، اليوم الأحد، في الجولة الـ27 من الكالتشيو ليقترب من التتويج باللقب الذي أجرزه مرتين فقط موسمي 1986/1987، و1989/1990.

وتقدم فيكتور أوسيمين لنابولي في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس بعد كرة من بيوتر زيلينسكي.

ومن ضربة جزاء سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 35، وانتهى الشوط الأول على تقدم نابولي 2/0.