الهلال يكتسح الحزم ويتوج بطلا للدوري السعودي
اكتسح فريق الهلال نظيره الحزم بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية" ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري السعودي.
وحقق الهلال بهذا الفوز لقب الدوري السعودي للمرة رقم 19 في تاريخه.. حيث سبق له حصد اللقب في 18 مناسبة من قبل، كان آخرها التتويج بنسخة البطولة في موسم 2021-2022.
ومن المقرر أن يحتفل الهلال بلقب الدوري السعودي خلال مواجهة الطائي القادمة على ملعب "المملكة آرينا"، بعدما طلبت إدارة النادي من لجنة المسابقات تسليم كأس البطولة في مباراة الطائي للاحتفال وسط جماهير الزعيم في الرياض.
وكان يكفي الهلال التعادل في مباراته ضد الحزم للتتويج رسميا بلقب الدوري السعودي، لكنه أنهى الشوط الأول متقدما برباعية مقابل هدف.
وسجل أهداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش (هدفين)، وأحمد عبدالله الجويد، لاعب الحزم هدفًا في مرماه، وسافيتش في الدقائق (15 و39 و48 و51)، فيما سجل هدف الحزم الوحيد فايز سليماني في الدقيقة 34.
الهلال يعد الفريق الوحيد في الدوري السعودي هذا الموسم الذي لم يتعرض لأي هزيمة.
بهذه النتيجة، وصل الهلال للنقطة 89 في الصدارة بفارق 12 نقطة كاملة عن منافسه النصر قبل 3 جولات على نهاية البطولة، وتوقف رصيد الحزم عند النقطة 20 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي.