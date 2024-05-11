الهلال يكتسح الحزم ويتوج بطلا للدوري السعودي

اكتسح فريق الهلال نظيره الحزم بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية" ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري السعودي.

وحقق الهلال بهذا الفوز لقب الدوري السعودي للمرة رقم 19 في تاريخه.. حيث سبق له حصد اللقب في 18 مناسبة من قبل، كان آخرها التتويج بنسخة البطولة في موسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يحتفل الهلال بلقب الدوري السعودي خلال مواجهة الطائي القادمة على ملعب "المملكة آرينا"، بعدما طلبت إدارة النادي من لجنة المسابقات تسليم كأس البطولة في مباراة الطائي للاحتفال وسط جماهير الزعيم في الرياض.