اكتشافات منتخب الأردن في كأس آسيا

وضع المنتخب الأردني نفسه في مصاف فرق عريقة تاريخيًا بالوصول إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، بعد الفوز 2-صفر على كوريا الجنوبية في الدور قبل النهائي على ملعب أحمد بن علي، يوم الثلاثاء.

وينتظر الأردن، الذي كان إنجازه الأفضل بلوغ دور الثمانية في مشاركته الأولى العام 2004 وكرره العام 2011، الفائز من لقاء قطر، حاملة اللقب ومستضيفة البطولة، وإيران في النهائي، يوم 10 فبراير الجاري.

وخلال مشوار "النشامى" في البطولة ظهرت بعض الاكتشافات، منها ما رأيناه داخل الملعب، وما ظهر خارجه، نستعرض أبرزهم في التقرير التالي: