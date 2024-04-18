مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 3 مباريات هامة للغاية في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم،

في المباراة الأولى، يحل ليفربول ضيفا على أتالانتا من أجل ريمونتادا جديدة بعدما خسر مباراة الذهاب على ملعبه بثلاثية نظيفة.

أمام المباراة الثانية، فهي صراع إيطالي خالص بين روما وميلان، فيما يبحث تشابي ألونسو عن استمرار موسمه المميز بعد حسم الدوري الألماني من خلال مواجهة الليلة مع ويستهام.

وتبث مباريات الدوري الأوروبي عبر قنوات بي ان سبورتس.