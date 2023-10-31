كشف سبب تصريحات غوندوغان الغاضبة تجاه زملائه بعد الكلاسيكو

وأضاف: "هذه هي المشكلة، علينا أن نتفاعل بشكل أكبر، وأن نغضب أكثر في الهزيمة حتى يمكننا أن نخطو إلى الأمام، خاصة عندما تعلم أنه يمكنك تقديم مستوى أفضل في بعض المواقف أثناء المباراة".

وتابع: "يجب أن تنقل هذه المشاعر الغاضبة على أرض الملعب، علينا أن نتخذ خطوة بشأن هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيهربون بالقمة".

وأتم: "لم آت إلى برشلونة لأخسر مثل هذه المباريات، لا يجب أن أسمح بوجود ثغرات في خطوط الفريق، يجب أن أتحمل المسؤولية أكثر كلاعب مخضرم، نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار".