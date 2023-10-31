كشف سبب تصريحات غوندوغان الغاضبة تجاه زملائه بعد الكلاسيكو
كشفت تقارير صحفية إسبانية سبب تصريحات إلكاي غوندوغان، لاعب فريق برشلونة، الغاضبة تجاه زملائه بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، السبت الماضي.
وخسر برشلونة أمام ريال مدريد بهدفين لهدف واحد، بعدما كان متقدما بهدف لغوندوغان، تحديدا قبل أن يحول جود بيلينغهام نتيجة المباراة بتسجيل هدفين.
وقال غوندوغان، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد أتيت الآن من غرفة اللاعبين، من الواضح أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل، لكن بعد مباراة مهمة ونتيجة سلبية مثل هذه، أود أن أرى المزيد من الغضب، المزيد من الإحباط وخيبة الأمل".
وأضاف: "هذه هي المشكلة، علينا أن نتفاعل بشكل أكبر، وأن نغضب أكثر في الهزيمة حتى يمكننا أن نخطو إلى الأمام، خاصة عندما تعلم أنه يمكنك تقديم مستوى أفضل في بعض المواقف أثناء المباراة".
وتابع: "يجب أن تنقل هذه المشاعر الغاضبة على أرض الملعب، علينا أن نتخذ خطوة بشأن هذا الأمر، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ريال مدريد أو حتى جيرونا سيهربون بالقمة".
وأتم: "لم آت إلى برشلونة لأخسر مثل هذه المباريات، لا يجب أن أسمح بوجود ثغرات في خطوط الفريق، يجب أن أتحمل المسؤولية أكثر كلاعب مخضرم، نحن بحاجة إلى المزيد من القوة وعدم التفكير باستهتار".
سبب الغضب
وحسب تقارير إسبانية، فإن سبب غضب غوندوغان يعود إلى وجود لاعبين اثنين في غرفة ملابس برشلونة يضحكان عقب الخسارة ويستخدمان هاتفيهما، حيث لاحظ الدولي الألماني الأمر فور دخوله غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة.
ولم تكشف التقارير اسمي اللاعبيْن.
وقالت تقارير إسبانية أخرى إن الحزن كان يعم غرفة خلع ملابس برشلونة، ما استدعى تدخل تشافي مدرب الفريق لرفع معنويات اللاعبين بالحديث عن تفوق الفريق الكتالوني في بعض أوقات المباراة.
وحسب تقارير، فإن غافي وإينوغو مارتينز وأراوخو كانوا أكثر اللاعبين حزنا بعد المباراة.