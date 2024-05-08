في ظل غموض إداري.. تحديد الشخص المسؤول عن صفقات النصر السعودي
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن فرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد السابق، وصل إلى الرياض للتعاقد مع نادي النصر السعودي، إذ من المقرر أن يتولى منصب المدير الرياضي لـ"العالمي"، خلفًا للمدير الرياضي السابق سالازار.
ويعيش النادي السعودي حاليًّا في غموض إداري، بعدما أكدت تقارير مؤخرًا رحيل مسلي آل معمر عن رئاسة "العالمي"، في انتظار الإعلان الرسمي عن المرشحين الجدد للمنافسة على المنصب الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي النصر توصل مع فرناندو هييرو بصورة رسمية، على أن يبدأ عمله خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، من أجل التجهيز للموسم القادم، وسيكون له عدد من الصلاحيات الرسمية.
ويعمل هييرو مديرًا رياضيًّا لنادي غوادالاخارا المكسيكي منذ عام 2022.
كما سبق أن عمل المدافع السابق لريال مدريد مديرًا رياضيًّا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ثم غادر هييرو منصبه بعد خروج إسبانيا من كأس العالم في دور الستة عشر في 2018.
ويبحث النصر منذ أشهر عن مدير رياضي بسيرة ذاتية قوية لخلافة مارسيلو سالازار.
وسيكون هييرو مسؤولًا عن ملف التعاقدات في النصر خلال الموسم المقبل.
ويستعد النصر، لمواجهة نظيره نادي الأخدود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
النصر يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي الممتاز قبل أربع مباريات من النهاية ، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.