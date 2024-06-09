اجتماع سري يقرب توخيل من تدريب مانشستر يونايتد

ويعيش الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، حالة من عدم الاستقرار، إذ من المتوقع الإطاحة به من تدريب الفريق، رغم فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي أخيرًا.

وكشفت صحيفة "بيلد" عن قيام السير جيم راتكليف، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد، بعقد اجتماع سري مع الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ السابق، خلال الأسبوع الماضي.

قالت الصحيفة إن هناك "اجتماعًا سريًّا" جرى بين توماس توخيل والملياردير جيم راتكليف الذي يتولى إدارة يونايتد حاليًّا، في مدينة موناكو يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت: "توخيل صاحب الـ50 عامًا كشف عن خططه في حال توليه منصب تدريب مانشستر يونايتد، وهي الخطط التي أثارت إعجاب الملياردير البريطاني".

وواصلت: "يسعى راتكليف إلى حسم موضوع خليفة إيريك تن هاغ في أقرب وقت ممكن".

واختتمت: "الاجتماع بين الطرفين كان مثمرًا.. راتكليف معجب بأفكار توخيل لتطوير الفريق وإعادة الفريق إلى طريق المنافسة على الألقاب"، في إشارة إلى اقترب المدرب الألماني من تدريب الفريق.