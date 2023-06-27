عرض سعودي ضخم لضم فرانك كيسي لاعب برشلونة

ويرتبط كيسي بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو من عام 2026.

ولم تكشف "موندو ديبورتيفو" عن اسم النادي، إلا أنها أكدت في تقريرها أن أحد أندية الدوري السعودي مستعد للحصول على خدمات لاعب خط وسط برشلونة "بعرض لا يقاوم".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "المفاوض السعودي" يحاول الآن إقناع فرانك كيسي بعرض مذهل، لتحقيق الهدف المتمثل في استمرار جذب اللاعبين البارزين من البطولات الأوروبية الكبرى مثل بنزيما وكوليبالي وكانتي.

كما أن الدوري السعودي على مشارف استقدام حكيم زياش وإدوارد ميندي ، يعتزم الآن جلب فرانك كيسي صاحب الـ26 عاما.

وشددت الصحيفة في تقريرها على أن كيسي يعطي الأولوية للاستمرار في برشلونة، رغم وجود رغبة داخل جدران النادي الكتالوني في الاستغناء عنه، بعد انضمامه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان.

واختتمت: "إذا تحصل اللاعب الإيفواري على عرض قوي من السعودية سيفكر فيه.. ولن يغلق الباب أمام أي شيء".