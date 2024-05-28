تواضع كبير.. موقف رائع من رونالدو مع عمال الملعب (فيديو)

وظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يقوم بمساعدة عمال الملعب في إعادة لوحة الإعلانات لمكانها بعد سقوطها قبل إجراء مقابلة تليفزيونية معه.

وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية: "أنا سعيد جدًا.. أولًا بعدما أنهى الفريق الموسم بانتصار وبرقم قياسي في الدوري برصيد 35 هدفا. لم أكن أنتظره لكنه مهم جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "الأهم هو الفريق الذي تحسن مستواه كثيرًا.. أنهينا الموسم بصورة جيدة والهدف القادم الفوز بكأس الملك.. وأتوقع أن يقدم الفريق أفضل ما في جعبته. أتمنى أن يشهد النهائي منافسة شديدة".