تواضع كبير.. موقف رائع من رونالدو مع عمال الملعب (فيديو)
أقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على موقف رائع مع عمال ملعب (الأول بارك) عقب نهاية لقاء الاتحاد مساء الاثنين.
واختتم النصر منافسات دوري روشن السعودي بفوز عريض على حساب الاتحاد بنتيجة 4-2 في الجولة الأخيرة.
وسجل رونالدو ثنائية في مرمى الاتحاد نجح خلالها في الوصول لرقم قياسي تاريخي بعدما أصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي يسجل أهدافًا في موسم واحد بعدما أحرز 35 هدفًا.
واعتلى كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.
وكسر رونالدو بهذا الرقم القياسي السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، والذي أحرز 34 هدفا بموسم 2018-2019 بقميص النصر.
وظهر رونالدو في مقطع فيديو وهو يقوم بمساعدة عمال الملعب في إعادة لوحة الإعلانات لمكانها بعد سقوطها قبل إجراء مقابلة تليفزيونية معه.
وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية: "أنا سعيد جدًا.. أولًا بعدما أنهى الفريق الموسم بانتصار وبرقم قياسي في الدوري برصيد 35 هدفا. لم أكن أنتظره لكنه مهم جدًا بالنسبة لي".
وأضاف: "الأهم هو الفريق الذي تحسن مستواه كثيرًا.. أنهينا الموسم بصورة جيدة والهدف القادم الفوز بكأس الملك.. وأتوقع أن يقدم الفريق أفضل ما في جعبته. أتمنى أن يشهد النهائي منافسة شديدة".
وأنهى النصر الموسم في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 14 نقطة خلف الهلال البطل. وخلال الموسم، سجل النصر 100 هدف في الدوري لأول مرة.
ويستعد النصر لمواجهة الهلال في نهائي كأس الملك يوم الجمعة المقبل.