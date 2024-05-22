المستفيد الأكبر من اعتزال توني كروس

وأضاف: "مع اقتراب نهاية عقده، كان يُتوقع رحيل كروس أو لوكا مودريتش أو حتى كليهما هذا الصيف، لذا، تحرّك ريال مدريد مبكرًا لضمان مستقبل خط وسطه، فقام بضمّ إدواردو كامافينغا من رين الفرنسي عام 2021".

وتابع: "على مدار الموسم الحالي، عمل المدرب كارلو أنشيلوتي على إعداد كامافينغا تدريجيًّا لملء فراغ كروس، من خلال زيادة مشاركاته في المباريات، والآن، بعد تأمين لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة، حان الوقت ليُصبح كامافينغا نجمًا أساسيًّا في الفريق".

وأشار التقرير: "يؤمن ريال مدريد بوجود لاعبين أكْفاء داخل الفريق لسدّ فراغ كروس، دون الحاجة إلى ضمّ لاعبين جدد في الوقت الحالي، ورغم ذلك لا يُغلق النادي أبوابه تمامًا أمام التعاقدات الجديدة، بل سيظلّ يبحث عن فرص مناسبة في سوق الانتقالات".

وأردف: "بينما ينتظر ريال مدريد وصول كيليان مبابي وانضمام إندريك في المستقبل، يثق النادي بقدرته على المنافسة بقوة على جميع البطولات الست التي يُشارك فيها، دون أن يتأثر برحيل كروس".

واختتم التقرير: "تركيز ريال مدريد في الانتقالات ينصبّ على ضمّ ظهير أيسر جديد وبديل لناشو في مركز قلب الدفاع".