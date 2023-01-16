بكاء ضرغام إسماعيل.. فرحة لاعبي العراق بعد التأهل لنهائي خليجي 25 (فيديو)

وسيلعب منتخب العراق في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة البحرين وعمان التي تقام على ملعب الميناء في وقت لاحق. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب البصرة الدولي، يوم الخميس 19 يناير الحالي.

وسبق أن نال منتخب العراق لقب كأس الخليج أعوام 1979 و1984 و1988، وحل وصيفا مرتين في 1976 و2013، واحتل المركز الثالث في نسخة 2010.