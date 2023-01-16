بكاء ضرغام إسماعيل.. فرحة لاعبي العراق بعد التأهل لنهائي خليجي 25 (فيديو)
عبّر لاعبو العراق عن فرحتهم الكبيرة بالتأهل لنهائي خليجي 25 بعد الفوز المثير بنتيجة 2/1 على قطر في نصف النهائي الأول.
وبإطلاق الحكم الصيني ما نينغ صافرة نهاية المباراة دخل لاعبو العراق في حالة من الفرح الشديد، وتعانق اللاعبون والجهاز الفني لأسود الرافدين، كما شارك يونس محمود نجم العراق السابق الفرحة مع اللاعبين.
كما انهار ضرغام إسماعيل وبكى من شدة الفرح بعد التأهل على حساب قطر.
وتوجه لاعبو العراق إلى المشجعين للاحتفال معهم بالتأهل للمباراة النهائية.
وتقدم منتخب العراق 2/1 على قطر على ملعب البصرة الدولي في نصف النهائي الأول.
وحتى الآن فاز العراق في 3 مباريات، وتعادل مرة، ولم يخسر.
وسيلعب منتخب العراق في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة البحرين وعمان التي تقام على ملعب الميناء في وقت لاحق. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب البصرة الدولي، يوم الخميس 19 يناير الحالي.
وسبق أن نال منتخب العراق لقب كأس الخليج أعوام 1979 و1984 و1988، وحل وصيفا مرتين في 1976 و2013، واحتل المركز الثالث في نسخة 2010.
فوز مثير
وعلى ملعب البصرة الدولي كان منتخب العراق البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع إبراهيم بايش في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عادت من مشعل برشم حارس قطر.
وأدرك منتخب قطر التعادل بهدف سجله عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من جلال حسن حاجم حارس العراق في إبعاد الكرة بشكل صحيح.
وسجل أيمن حسين الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (تغير اتجاهها) بعد خطأ دفاعي جديد من لاعبي قطر.