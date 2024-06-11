سوريا تسقط بخماسية أمام اليابان في تصفيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027

سقط المنتخب السوري بخماسية كاملة أمام نظيره الياباني ضمن الجولة السادسة والأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلقى المنتخب السوري أثقل خسارة له في التصفيات، محققا النتيجة ذاتها التي خرج بها أمام المنافس ذاته في مباراة الذهاب في سوريا.

وعلى ملعب أيدون بيس وينغ في مدينة هيروشيما اليابانية، قدم منتخب سوريا أداء سيئا على امتداد المباراة التي أحدث فيها أياسي أويدا المنعطف الأول بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الياباني في الدقيقة الـ13 من ضربة رأسية.

وأضاف ريستو داون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، قبل أن يواصل منتخب الساموراي الأزرق اكتساح ضيفه بتسجيل الهدف الثالث الذي جاء بالخطأ من مدافع سوريا ثائر كروما في مرمى فريقه.